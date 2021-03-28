تقرير يكشف عن ارتفاع حد الجوع في تركيا

أعلنت مؤسسة العمل التركية عن ارتفاع حد الجوع لأسرة مكونة من 4 أفراد إلى ألفين و736 ليرة تركية، كما ارتفع حد الفقر إلى 8 آلاف و912 ليرة تركية.

وأعلنت المؤسسة تحديد حد الجوع الذي يشير إلى مقدار الإنفاق الغذائي الذي يتوجب على أسرة مكونة من 4 أفراد أن تنفقه، من أجل الحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن وكاف، بمبلغ ألفين و736 ليرة تركية.

وكان خط الفقر، الذي يتوافق مع المبلغ الإجمالي للمصروفات الأخرى المطلوبة للطعام والملبس والمسكن والمواصلات والتعليم والصحة والاحتياجات المماثلة 8 آلاف و912 ليرة تركية، كما تم حساب تكلفة المعيشة للموظف الواحد على أنها 3 آلاف و317 ليرة تركية.

وارتفع الحد الأدني لمبلغ الإنفاق على الطعام لعائلة مكونة من أربعة أفراد تعيش في أنقرة بنسبة 0.63 % في مارس مقارنة بشهر فبراير.

واعتبارًا من الربع الأول من العام، كانت الزيادة في الأسعار 5.64%، في حين بلغ معدل الزيادة في تضخم المواد الغذائية 16.66% في الأشهر الـ 12 الماضية