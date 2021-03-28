اخبار العالم

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث طعن بكندا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشرطة الكندية أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن داخل احدى المكتبات وبالقرب منها في مدينة فانكوفر مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح.

 وأضافت الشرطة في تغريدة على تويتر

أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به واحد في الحادث، لافتة الى انه لم يعد هناك تهديد مستمر للعامة.

ولم تكشف السلطات عن تفاصيل عن الدافع المحتمل للاعتداء.

وقالت شبكة "سي بي سي" نقلا عن متحدثة انه جرى نقل ستة أشخاص الى المستشفيات، لكنها رفضت إعطاء تفاصيل حول حالتهم.

وقال شاهد عيان للشبكة إن المهاجم اعتقل ونقل إلى مكان من موقع الاعتداء بواسطة عربة إسعاف.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا