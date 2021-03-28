السيطرة على حريق محدود بمول شهير شرق الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود اندلع، مساء السبت، بمحل في مول تجاري شهير بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة الرمل ثان بلاغا يفيد نشوب حريق في محل بـ"الديب مول" بشارع أبو قير بمنطقة رشدي، وانتقل ضباط القسم رفقة 3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة نشوب حريق محدود بمحل تجميل مغلق وخال من الموظفين والزبائن نتج عن اشتعال "كيسة كمبيوتر"، وذلك دون حدوث أي خسائر بالمحال المجاورة أو إصابات.

جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة وباقي طوابق المول.

تحرر المحضر بقسم شرطة الرمل ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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