محمد الفلاح - بقوام 8 آلاف جندي.. نائب ميركل يطالب بجيش أوروبي موحد

الأحد 28 مارس 2021

طالب أولف شولتز، نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية، السبت، بتشكيل جيش أوروبي موحد يخضع لمؤسسات الاتحاد الأوروبي.



وشولتز، مرشح الحزب الديمقراطي المسيحي "يسار وسط" لمنصب المستشار في انتخابات سبتمبر/أيلول المقبل، يضع تشكيلا مثل هذا الجيش على قمة أولوياته.

وقال وزير المالية في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية، إنه: "بالنسبة لي، الجيش المشترك هو جزء من فكرة السيادة الأوروبية".

وأضاف "يجب أن يتمتع الجيش الأوروبي بشرعية قوية ويخضع للبرلمان الأوروبي مثل الجيش الألماني" على سبيل المثال.

ومضى قائلا: "نحتاج إلى هيكل ديمقراطي للسيطرة على هذا الجيش"، موضحا "يمكن أن يكون هذا الهيكل اتحادا أوروبيا متطورا وديمقراطيا".

وأوضح ، أنه "لا بد أن يجري الاتفاق على تمويل وشرعية العمليات العسكرية الأوروبية المشتركة داخل الهيئات الأوروبية بما فيها البرلمان"، على عكس ما يجري اليوم "إذ تقع هذه السلطة ضمن ولاية البرلمانات الوطنية".

وخلال الفترة الماضية، طالبت المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بتشكيل جيش أوروبي جديد.

وبحسب المقترح، فإن هذا الجيش لن يحل محل القوات الوطنية، بل يكملها، لذلك يجب أن يخضع جيش الاتحاد الأوروبي مباشرة لمفوضية الاتحاد، وضمن نطاق مسؤولية مفوض الدفاع الأوروبي.

واقترح الاشتراكي الديمقراطي أن يبدأ جيش الاتحاد الأوروبي بحوالي 1500 جندي، ويستهدف 8 آلاف جندي وجندية على المدى المتوسط، تكون نواة للجيش على المدى الطويل.

شولتز قال في هذا الإطار "الجيش الأوروبي لا يزال أمامه شوط طويل، لكن على المدى القصير، يمكن تحقيق الكثير".

وتابع "إذا ابتعدنا في مجالس الاتحاد الأوروبي عن شروط الإجماع واتخذنا قرارات الأغلبية في مسائل السياسة الخارجية والدفاع".