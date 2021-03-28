بلينكن: ما يفعله المجلس العسكري في بورما "رعب مروّع"

محمد الفلاح - بلينكن: ما يفعله المجلس العسكري في بورما رعب مروع

الأحد 28 مارس 2021

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، إن واشنطن تعتبر ”الرعب“ الذي يبثّه المجلس العسكري في بورما من خلال عمليات القتل التي ترتكبها القوى الأمنية ”مروّع“.



وجاء في تغريدة أطلقها ”لقد روّعنا سفك الدماء الممارس من قبل قوى الأمن البورمية، والذي يظهر أن المجلس العسكري مستعد للتضحية بأرواح الناس خدمة لمصالح قلة قليلة“.

وتابع بلينكن ”الشعب البرومي الشجاع يرفض الرعب الذي يمارسه الجيش“.