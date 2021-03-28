شكرا لقرائتكم خبر عن أوغلو: نظام أردوغان بات غير قادر على الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إن تركيا قد تشهد انتخابات مبكرة في خريف هذا العام.

وأوضح زعيم المعارضة التركية كيليتشدار أوغلو في لقاء تليفزيوني، أن النظام الحاكم بات غير قادر على الإدارة، وبالتالي فإنه مضطر لإجراء انتخابات مبكرة، على الأرجح ستكون في الخريف.

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري مساء الجمعة، إن حال الشعب التركي أصبح صعبا هو الآخر، كما أن البلاد باتت في أزمات مع العالم كله.

كما أشار كيليتشدار أوغلو إلى خوف النظام الحاكم من الانتخابات، وذلك بسبب انهيار شعبيته خلال الفترة الأخيرة.

وحول الدعوى القضائية المرفوعة لغلق الحزب الكردي، أكد كيليتشدار أوغلو أنه ليس من الصواب إغلاق الأحزاب السياسية، متابعا: «لا نريد إغلاق الأحزاب الأخرى. يريدون إجبار الحزب على الإغلاق. لماذا تفعل هذا بالقوة؟ أنت تفعل هذا حتى يعجب رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي. لقد سيطر عليكم بهجلي».

وعما يشاع حول التغيير الوزاري المرتقب في حكومة أردوغان، ذكر كيليتشدار أوغلو أن هذا لا يهم، فالحكومة هي حكومة الرجل الواحد، فلا يجب تحميل الوزراء الذنوب، لأنهم يفعلون ما يمليه عليهم نظام الرجل الواحد. على حد قوله.

من جهة أخرى، قالت نتائج مسح إن حد الجوع في تركيا وصل إلى 2736 ليرة والفقر 8 آلاف و912 ليرة. ويقترب معدل التضخم النقدي في تركيا من 15%.

وأعلن اتحاد العمال الأتراك عن نتائج مارس لمسح خط الجوع والفقر الذي يجريه كل شهر من أجل الكشف عن سبل عيش الموظفين وتحديد آثار تغيرات الأسعار في الضروريات الأساسية على ميزانية الأسرة.

وبحسب المسح، فإن «حد الجوع»، الذي يعبر عن مقدار الإنفاق الغذائي، الذي يجب على أسرة مكونة من 4 أفراد أن تنفقه من أجل الحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن وكافٍ، تم تحديده بـ 2736 ليرة تركية لهذا الشهر.