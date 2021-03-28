شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من الميليشيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية مواقع جديدة في مديرية برط شمال محافظة الجوف، الحدودية مع محافظة صعدة.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري، أن وحدات من قوات الجيش الوطني شنّت هجوما معاكسا ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الظهرة ببرط العنان، تمكنت خلاله من تحرير عدّة مواقع في سلسلة جبال المطابق الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة.

وأضاف المصدر أن المعارك، التي استمرت لأكثر من 6 ساعات، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وفي محافظة الجوف، شنت قوات الجيش الوطني الجمعة، هجوما على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية برط العنان.

وتمكنت قوات الجيش خلال الهجوم، من تحرير مواقع في سلسلة جبال المطابق في منطقة الظهرة.

وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية بينهم قيادات.

وفي السياق، نعت السلطة المحلية بمحافظة الجوف، قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء أمين الوائلي، الذي استشهد وهو يقود المعارك ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأشار بيان النعي إلى مناقب الشهيد ومواقفه الوطنية الشجاعة، مؤكدا أن سيرته الزاخرة بالنضال والشرف العسكري ستكون مرجعية لكل الشرفاء كما دمه الطاهر سيكون مشعلا يسترشد به الجمهوريون في طريق استعادة الدولة.

وأشاد البيان بالدور العسكري والنضالي الكبير، الذي قدمه الشهيد في الدفاع عن وطنه وجمهوريته ومقارعة الانقلاب الحوثي منذ بدايته، الذي كان له دور بارز في تشكيل اللبنة الأولى للجيش الوطني من خلال تكوين وتأسيس المنطقة العسكرية السادسة.

وعبرت السلطة المحلية ممثلة في محافظ الجوف اللواء أمين علي العكيمي، عن صادق العزاء وعظيم المواساة لأسرة الشهيد وللشعب اليمني وللقوات المسلحة بهذا المصاب الأليم.