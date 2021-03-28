شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك خلية إرهابية حوثية في مأربغريفيث وكينغ يتشاوران مع قيادات المليشيا في مسقط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما يجري المبعوثان الأممي مارتن غريفيث والأمريكي تيموثي ليندر كينغ مشاورات مكثفة مع المسؤولين في سلطنة عمان وقيادات حوثية، تواصل مليشيا الانقلاب هجماتها الإرهابية على النازحين في مديرية صرواح وقبائل مراد غرب مأرب.وقالت مصادر عسكرية، إن الجيش الوطني كسر هجوماً حوثياً في جبهتي مراد ومديرية صرواح.

وقبضت الشرطة في مأرب أمس (السبت)، على خلية حوثية إرهابية في أحد المربعات في مدينة مأرب كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد قيادات عسكرية ومنشآت مدنية.

وقال قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد سليم السياغي، إن قواته ضبطت أسلحة نوعية ومتوسطة وخفيفة وخرائط وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبوات ناسفة بحوزة الخلية. وكان غريفيث أعلن أمس الأول عقد لقاء مع المتحدث باسم المليشيا محمد عبدالسلام لبحث فتح مطار صنعاء الدولي وتخفيف القيود على الموانئ وإعلان وقف شامل لإطلاق النار بناء على المبادرة السعودية والبدء بحوار شامل، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية أن مبعوثها يوجد في مسقط حالياً وينسق مع المبعوث الأممي للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في اليمن.