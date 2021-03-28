شكرا لقرائتكم خبر عن السجن مدى الحياة بانتظار جاسوسة «حزب الله» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أقرت المترجمة العسكرية الأمريكية اللبنانية الأصل مريم طه طومسون بإفشاء معلومات سرية لمواطن لبناني، يشتبه في علاقته بمليشيا «حزب الله». واعترفت طومسون (63 عاماً)، التي عملت مترجمة متعاقدة مع الجيش الأمريكي من 2006 - 2020، بالذنب في إحدى جرائم تقديم معلومات أمنية لمساعدة حكومة أجنبية، بحسب ما ذكرت وكالة «VOA» الأمريكية أمس. ومن المقرر النطق بالحكم في 23 يونيو، وتواجه المتهمة عقوبة السجن مدى الحياة.

وقال المدعون إنها استخدمت تصريحها السري للغاية لتمرير أسماء أصول المخابرات الأمريكية إلى مواطن لبناني على علاقة عاطفية به ويعتقد أنه شارك المعلومات مع حزب الله.

ووفقا للمدعين العامين، فإنه بعد اصطياد قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ديسمبر 2019 طلب المواطن اللبناني المتآمر، الذي لم يكشف عن اسمه، من طومسون تزويد «حزب الله» بمعلومات حول المخبرين اللذين ساعدا واشنطن في استهداف سليماني.

وعلى مدى 6 أسابيع، التي سبقت اعتقالها في فبراير 2020، زودت طومسون المواطن اللبناني بهويات 10 على الأقل من المخبرين السريين و20 هدفاً أمريكياً وتكتيكات وتقنيات وإجراءات متعددة، بحسب وزارة العدل.