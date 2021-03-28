شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر للمبعوث الأممي: تفكيك المليشيات أولوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شدد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أمس (السبت) على ضرورة تفكيك المليشيات المسلحة وخروج المرتزقة من البلاد، مؤكداً دعمه للحكومة الليبية خلال لقاء في بنغازي مع المبعوث الأممي يان كوبيتش. وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن الطرفين بحثا سبل دعم قيادة الجيش للعملية السياسية حتى الوصول للانتخابات نهاية العام. فيما أكد المبعوث الأممي ضرورة عمل حكومة الوحدة في كامل الأراضي الليبية ودعمها.

وكان حفتر أصدر قبل أسبوعين تعليمات مشددة لضبط الأمن في بنغازي، وذلك بعد الخروقات الأمنية التي شهدتها المدينة في الأيام الماضية. وشدد على ضرورة أن تكون أي إجراءات منفذة صادرة من النيابة العسكرية، محذرا المخالفين من عواقب وخيمة. وبحسب وسائل إعلام محلية، أمر حفتر بسداد قيمة إتمام إجراءات اللوحات المعدنية والكتيبات الخاصة بمواطني بنغازي مدة شهر واحد، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تؤمن منع التجاوزات القانونية داخل المدينة وغيرها من المناطق التي تؤمنها القوات المسلحة.