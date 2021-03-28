عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وسط أنباء عن شهادات مزورة.. هيئة الرقابة تحقق في مؤهلات أعضاء الحكومة الليبية

الأحد 28 مارس 2021

الخليج 365

باشرت هيئة الرقابة الإداريّة الليبيّة، عمليّة تحقيق و ”تدقيق“ في أنباء متداولة تفيد بامتلاك عدد من أعضاء حكومة عبد الحميد دبيبة، شهادات مزوّرة.



و طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بتزويده بالسير الذاتية لأعضاء الحكومة ووزرائها وصورة من مؤهلاتهم العلمية وذلك بعد تنامي الحديث في الشارع الليبي حول وجود شهادات مزورة لعدد من أعضاء الحكومة.

و جاء ذلك وفق كتاب وجهه رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية (أعلى سلطة رقابية وتتبع السلطة التشريعية) سليمان الشنطي إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة و اطلع موقع ”إرم نيوز“ على نسخة منه.

وجاء في نص الكتاب الرسمي إن “ هناك معلومات وردت للهيئة تطابقت مع ما تناقلته العديد من وسائل الإعلام حول وجود شهادات مزوّرة لعدد من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية ووزرائها ”.

وفي العاشر من شهر مارس الجاري صوت مجلس النواب الليبي بالأغلبيّة الساحقة لصالح منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة المكونة من 27 حقيبة وزارية و 6 وزراء دولة ونائبين لرئيس الحكومة.

وفي إحدى الجلسات الماراثونية التي عقدها مجلس النواب على مدى ثلاثة أيام في سرت لمنح الثقة للحكومة قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في إحداها موجها حديثه للدبيبة أن ”هناك من يتحدث عن وجود أعضاء بالتشكيلة الحكومية مطلوبين في قضايا أمام النائب العام وهناك من يتحدث عن أعضاء متحصلين على شهادات مزورة “ .