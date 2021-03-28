شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة جديدة.. 11 وفاة و23 إصابة في انهيار عقار بالقاهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج، وكالات

شهدت الساعات الأولى من، صباح أمس السبت، كارثة جديدة في مصر، تمثلت في انهيار عقار بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، ما أسفر عن وفاة 11 شخصاً، وإصابة 23، حسب حصيلة أولية، بينما تواصل قوات الحماية المدنية عمليات رفع الأنقاض بالعقار المنهار، فيما شيّع، أمس السبت، ضحايا حادث تصادم القطارين بمحافظة سوهاج في جنوب مصر الذي أسفر عن مقتل 19 شحصاً، وإصابة 185، معظمهم من أبناء الصعيد، في حين شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة توفير أقصى درجات الرعاية الممكنة، للمصابين في الحادث، ووجه بصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة؛ من جرّاء الحادث، مع صرف التعويضات الملائمة لأسر الشهداء والضحايا، في وقت قدم فيه وزير النقل اللواء كامل الوزير اعتذاره للمصريين عن الحادث، متعهداً، بعدم تكراره مرة أخرى.

ويأتي حادث جسر السويس بعد ساعات قليلة من حادث تصادم القطارين في سوهاج. ونقلت سيارات الإسعاف المصابين في حادث انهيار عقار بمنطقة جسر السويس حي السلام أول، لمستشفى السلام وعين شمس العام؛ حيث تم الدفع ب 40 سيارة إسعاف لموقع الحادث.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغاً فى الساعة الثالثة فجر أمس السبت بانهيار عقار مكون من بدروم أرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس «حي السلام 1».

لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة

ووصل إلى مكان عقار جسر السويس المنهار فريق من النيابة العامة ورجال الأدلة الجنائية بمديرية أمن القاهرة.

وتم استطلاع الأمر وسماع شهود الإثبات في محيط الواقعة بشكل مبدئي قبل فتح تحقيقات رسمية واستدعاء الشهود والمتهمين في الواقعة إلى سراي النيابة، فيما تواصل قوات الحماية المدنية عمليات رفع الأنقاض بالعقار (ج) المنهار.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد قرر تشكيل لجنة هندسية؛ لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

مصنع الملابس

ووفقاً لحديث عدد من الشهود لموقع «سكاي نيوز عربية» الذين يقطنون في منازل مجاورة للعقار، فإن السبب الرئيسي في انهيار العقار هو «مصنع الملابس الذي قرّر صاحبه العبث في أساسيات العقار؛ لتوسعته بما يتناسب مع تواجد معدات أكثر وعمالة أكبر؛ لتحقيق المزيد من الأرباح».

وكشف مصادر مصرية عن مفاجأة تتمثل في أن العقار حصل على ترخيص بدروم و3 أدوار متكررة، لكن مالكه أضاف 7 أدوار من دون ترخيص ما أثر في سلامة العقار نظراً لعدم تحمل أساساته لتلك الأحمال وهو ما نتج عنه انهياره بالكامل.

تطوير السكة الحديدية

إلى ذلك، بدأت مراسم تشييع ضحايا قطاري الصعيد، صباح أمس السبت، في القرى المحيطة، واستمرت مراسم الدفن بعد صلاة الظهر، بينما عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمراً صحفياً، بحضور عدد من الوزراء المعنيين؛ لمتابعة آخر تطورات الحادث، أكد خلاله وزير النقل اللواء كامل الوزير، أن ثلاث شركات عالمية تعمل بالتعاون مع شركات مصرية، على تطوير خطوط السكة الحديدية، ضمن مشروع متكامل يستهدف ثلاث خطوط رئيسية تربط بين القاهرة وأسوان والإسكندرية وبورسعيد، بإجمالي أطوال تصل إلى ألفي كيلومتر، مشيراً إلى أن مصر سوف تتسلم نتائج هذا المشروع في يونيو/ حزيران 2022، لتتحول خطوط السكة الحديدية في البلاد، إلى خطوط آمنة بالكامل، تعمل من دون تدخل العامل البشري.

19 وفاة و185 مصاباً المحصلة النهائية للضحايا

من جانبها ثمنت وزيرة الصحة هالة زايد، الدور البطولي الذي لعبته فرق الإسعاف في إنقاذ المصابين في حادث القطار، مشيرة إلى أن أطقم الإسعاف تعاملت مع الحادث باحترافية كبيرة، ونجحت في الإخلاء الأمثل والآمن للمصابين والضحايا في وقت قياسي، وقالت زايد: إن عدد الإصابات في الحادث بلغ 185 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 19 حالة، فضلاً عن ثلاثة أكياس تتضمن أشلاء لمجهولين.

وأشارت زايد إلى أن الأهالي أبلغوا عن وفاة بعض الحالات، وتبين بعد الفحص أنها حالات غيبوبة، ما أدى إلى تعديل الإحصاءات.