هولندا وكرواتيا يعوضان خسارتهما في أولى جولات التصفيات وتركيا تحقق انتصارها الثاني

جدة - عبدالحي حسين - لعبت المنتخبات الأوربية اليوم السبت، ثاني جولات تصفيات كأس العالم قطر 2022، حيث رحل المنتخب التركي لمواجهة النرويج؛ فيما استقبل كرواتيا نظيره القبرصي، بينما قابل هولندا منتخب لاتفيا، والبرتغال واجه صربيا.

وحقق المنتخب التركي انتصاره الثاني تواليا في التصفيات، بعدما تمكن من الفوز على النرويج بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من، أوزان توفان في مناسبتين، عند الدقيقة 4و59، واللاعب سويونكو في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

ورفعت تركيا رصيدها إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، مناصفة مع جبل الأسود، الفائز على جبل طارق بأربعة أهداف لهدف.

وفي مباراة أخرى، استقبل المنتخب الكرواتي نظيره القبرصي، حيث تمكنت كرواتيا من تعويض خسارتها في الجولة الأولى أمام سلوفينيا، بالفوز على قبرص بهدف اللاعب باساليتش، ليحصل بذلك رفقاء مودريتش على أول ثلاث نقاط لهم بالتصفيات.

ويحتل المنتخب الكرواتي الرتبة الثالثة بثلاث نقاط، فيما يوجد قبرص في المركز الخامس بنقطة واحدة، في مجموعة تتصدرها روسيا بست نقاط.

وتمكن المنتخب الهولندي هو الآخر من تعويض خسارته في أولى جولات التصفيات أمام تركيا برباعية، بالفوز على لاتفيا بهدفين نظيفين، سجلهما كل من برغيوس في الدقيقة 32 ودي يونغ عند 69.

وتحتل هولندا المركز الثالث بثلاث نقاط، فيما يتواجد لاتفيا في الرتبة الخامسة بصفر نقطة، في مجموعة تتصدرها تركيا، مناصفة مع الجبل الأسود.

وفشل المنتخب البرتغالي في تحقيق الفوز على صربيا، بعدما تمكن هذا الأخير من قلب تأخره لتعادل بهدفين لمثلهما، ليتقاسم المنتخبان نقاط المباراة، ويتشاركان صدارة المجموعة.