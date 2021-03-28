شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة العلاقات الخارجية بالنواب تستمع لوزيرتى التعاون الدولى والبيئة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عددا من الاجتماعات خلال الأسبوع الجارى، حول عدد من الملفات المهمة، وتستهل لجنة العلاقات الخارجية، اجتماعاتها، يوم الأحد، بلقاء مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، لبحث دبلوماسية التنمية المصرية ودور الوزارة فى التمويل الدولى للمشروعات القومية والمتوسطة والصغيرة وتأهيل وتدريب الشباب المصرى لسوق العمل من خلال الاعتماد على المنح الدولية وبرامج المساعدة الفنية والتدريبية مع الدول الصديقة ومن خلال التمويلات الميسرة جدا لدمج الشباب فى سوق العمل المصرى بمعزل عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ويتناول الاجتماع استعراض أنشطة الوزارة فى هذا الشأن والتنسيق مع اللجنة لتفعيل تلك القضايا فى لقاءات اللجنة مع السفراء الأجانب المعتمدين بالقاهرة وموفدى الدول الصديقة لمصر، وهو ما توليه اللجنة أهمية بالغة نحو تعزيز علاقات مصر التعاونية مع مختلف دول العالم بما يعزز المصالح الوطنية المصرية والشعب المصرى.

وتعقد اللجنة اجتماعا يوم الاثنين المقبل، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة الدولة للبيئة، لبحث الأبعاد الدولية للتغيرات المناخية وبروز دور أحزاب الخضر عالميا وارتباط ذلك بعلاقاتنا الخارجية، وجهود مصر فى قضايا البيئة وإبرازها دوليا، والتعاون الدولى المصرى فى قضايا البيئة المختلفة ومعالجة المشكلات البيئة من خلال التعاون الفنى مع الدول الصديقة والاستفادة من الخبرات المتبادلة مع تلك الدول.