شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: على البرلمان تشكل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى حادث قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه يجب على كل نائب استخدام الأدوات الرقابية، وعلى البرلمان تشكل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى حادث قطارى سوهاج.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة on، أن غدا سيكشف عدد طلبات والبيانات العاجلة فى البرلمان لحل أزمة قطارى سوهاج، ومعرفة الحقيقة، لافتا إلى أنه لابد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى والذى يعد أمرا غير مقبول.

وقالت الإعلامية لميس الحديدى للنائب "أنا مش عاوزة طرح أسئلة فقط بالبرلمان دون وجود وزير النقل أو المسئول عن الهيئة لسؤاله"، ليرد طارق الخولى: "أنا مع استدعاء وزير النقل كامل الوزير ومواجهته.. ولكن القرار للمؤسسة دستوريا".