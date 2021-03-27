يرجح أنه انتحر… العثور على جثة مقدم شرطة مصابا برصاصة تعود لمسدسه الوظيفي

جدة - عبدالحي حسين - فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، مساء اليوم السبت، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات وفاة مقدم شرطة، يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، وتم العثور على جثته داخل مسكنه، وهي تحمل آثار الإصابة بعيار ناري انطلاقا من مسدسه الوظيفي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني تتعامل مع هذا الحادث، في هذه المرحلة من البحث على أنه نتيجة انتحار، وذلك بسبب ظروف ومكان اكتشاف الجثة داخل مسكن الهالك بمنطقة بني انصار، وبسبب الآثار الباليستية التي يحملها المسدس، وكذا طبيعة الإصابة بالعيار الناري.

وأضاف المصدر ذاته أن تقنيي مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية، باشروا عمليات المسح التقني لمسرح الحادث، لرفع كل القرائن والأدلة المادية الكفيلة باستجلاء حقيقة هذه الوفاة؛ كما يجري التحقق من الظروف الاجتماعية والمهنية للهالك.