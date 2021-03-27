حاتم عمور حاضر يوميا طوال رمضان

جدة - عبدالحي حسين - يحضر الفنان المغربي، حاتم عمور، خلال شهر رمضان، من خلال بوابة عمل تلفزي بعنوان “أحلام سيتي”، المرتقب عرضه على القناة الأولى.

ومنحت لعمور مهمة غناء أغنية شارة البداية (الجينيريك) للسلسلة التلفزية، التي تعرف مشاركة محمد خيي، وعمر لطفي، وفاطمة الزهراء بناصر، ونادية آيت، والبشير واكين، ومحمد الشوبي، وناصر أقباب، وفاطمة الزهراء الحرش، ورجاء لطيفين.

ويصدر عمور الأغنية على قناته الرسمية على “يوتوب” بعنوان “وأنت معايا”، وهي من كلمات محمد المغربي، وألحان، وتوزيع، محمد الشريبي.

ويرتقب عرض سلسلة أحلام سيتي”يوميا في الساعة 18.30، طوال شهر رمضان، وهي من إخراج مراد الخودي، وقد كانت جاهزة للعرض قبل أزيد من سنة، غير أن القناة الأولى احتفظت بها حتى رمضان الحالي.

وكان عمور قد خاض تجربة التمثيل، عام 2009، حين شارك في سلسلة “بنت بلادي” رفقة خديجة أسد، والراحل عزيز سعد الله، عبر تجسيد دور البطولة، وتقديم أغنية شارة البداية.