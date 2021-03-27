بعثة المنتخب الوطني تعود إلى أرض الوطن استعدادا لمباراة بوروندي

جدة - عبدالحي حسين -

عادت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى أرض الوطن، استعدادا لمباراة الثلاثاء أمام بوروندي؛ برسم الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وخاضت عناصر المنتخب الوطني اليوم السبت حصة تدريبية لإزالة العياء، على أن يبرمج الناخب الوطني خاليلوزيتش حصصا تدريبية أخرى، غدا الأحد، وبعد غد الإثنين، للوقوف على التشكيلة المناسبة لمباراة بوروندي الشكلية، بعد ضمان المنتخب تأهله رسميا إلى النهائيات.

وأشارت العديد من المصادر، إلى أن خاليلوزيتش سيغير التشكيلة التي خاضت مباراة موريتانيا؛ حيث من المتوقع الاعتماد على عناصر أخرى للوقوف على مدى جاهزيتها، قبل تصفيات كأس العالم.

جدير بالذكر، أن المنتخب الوطني تعادل أمس الجمعة مع نظيره الموريتاني بدون أهداف، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة؛ ضامنا تأهله كمتصدر للمجموعة، متبوعا بالمرابطين بست نقاط، وبوروندي بخمس نقاط.