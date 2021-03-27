الملك محمد السادس يعزي السيسي في وفيات قطاري الصعيد

جدة - عبدالحي حسين - عبر الملك محمد السادس عن أساه وتأثره البالغ، بنبأ الحادث المفجع لاصطدام قطارين بمحافظة سوهاج المصرية، والذي خلف سقوط العشرات من القتلى والمصابين.

وجاء ذلك في برقية تعزية ومواساة، بعثها الملك إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ وذلك إثر حادث اصطدام القطارين، في منطقة الصعيد المصري.

وأعرب “الملك بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس المصري، ومن خلاله للأسر المكلومة، وللشعب المصري، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل” تقول البرقية.

و لقي ما لا يقل عن 32 شخصًا مصرعهم، أمس الجمعة وأصيب 165 آخرين، إثر اصطدام قطارين في سوهاج جنوب العاصمة المصرية القاهرة، وفقًا لتصريحات حكومية.