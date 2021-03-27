دوي انفجار ضخم يهز دمشق

محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021

أكدت وكالة الأنباء السورية أن صوت دوي الانفجار الضخم الذي سمع في العاصمة السورية دمشق ناتج عن عملية لإزالة بقايا متفجرات في ريف دمشق.



وتعتبر مخلفات الحرب إحدى أكبر العقبات التي تواجه المدنيين الراغبين بإعادة ترميم منازلهم قبل العودة إليها، حيث شهدت أحياء المدن السورية عودة تدريجية لسكانها، وذلك في حال تمكنهم من الحصول على الموافقات الأمنية من قبل أفرع المخابرات في المنطقة.

ويشار إلى أن العشرات من المدنيين الذين قرروا العودة إلى منازلهم أصيبوا بانفجارات متفرقة، وسط مطالبة الأهالي بضرورة تنظيف الركام بحضور لجنة هندسية عسكرية مختصة بنزع المتفجرات.