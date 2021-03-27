تعرف على الطقس المتوقع غداً الأحد في الإمارات

محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021

توقع المركز الوطني الإماراتي للأرصاد، أن يكون الطقس غداً الأحد مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر محملة بالغبار ومثيرة للرمال خاصة غرباً.

