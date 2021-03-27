كوبيش يلتقي حفتر.. إخراج المرتزقة أولوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، السبت، المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش في مقر القيادة العامة ببنغازي.

وأكدت مصادر عسكرية ليبية، أن اللقاء ناقش أعمال اللجنة العسكرية 5+5 برعاية الأمم المتحدة ودعم تنفيذ مخرجاتها التي اتفقت على إخراج المرتزقة ووقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة.



كما أجرى كوبيش لقاءين مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومجموعة من النساء ونشطاء المجتمع المدني، وأعضاء حركة "24 ديسمبر" التي دشنها عددا من الشباب الليبي.

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، بحسب بيان للبعثة اليوم السبت، أن ليبيا يجب أن تكون ذات سيادة كاملة على أراضيها دون أي وجود أجنبي، مشددا على ضرورة خروج المرتزقة الأجانب المدعومين من أطراف إقليمية ودولية.

ولفت كوبيش إلى ضرورة وجود قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني للانتخابات بحلول شهر يوليو/ تموز المقبل؛ لقطع الطريق أمام من يريد تأجيل الانتخابات.

واعتبر أن استمرار عمل اللجنة القانونية والتركيز الواضح على مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية للانتخابات، قد يكون حاسماً في إيجاد حل لهذه القضية، داعيا إلى ضرورة "التفكير في بعض الطرق البديلة للاتفاق على قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني للانتخابات بحلول يوليو المقبل".

وأشار إلى أهمية ملف المصالحة الوطنية، مقترحا أن تتولى امرأة رئاسة هذه اللجنة، التي يعتبرها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إحدى أولوياتهما.

ووصل عدد المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا، 18 ألف إضافة إلى 10 متطرف تونسي الجنسية، تمكن بعضهم من الوصول إلى الشواطئ الأوربية عبر قوارب الهجرة غير الشرعية وأعيد آخرين.