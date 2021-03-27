الأردن يعلق على خطأ "علم صدام": نحترم خيارات العراقيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الزراعة الأردنية إنها تحترم خيارات العراقيين، تعليقا على واقعة رفع العلم العراقي السابق في عهد صدام حسين خلال لقاء رسمي بين وزيري زراعة الأردن والعراق في عمان.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، إن "معلومات وردت لها حول وقوع خطأ بروتوكولي خلال اللقاء الذي عقد الخميس بين وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ونظيره العراقي المهندس محمد الخفاجي، تمثل بوضع العلم العراقي الذي كان معتمدا بلفظ الله أكبر بالخط الكوفي الأخضر ونجماته الثلاث قبل إزالتها حسب التعديل الأخير".

ونوهت الوزارة على لسان ناطقها الإعلامي إلى أن "الخطأ غير مقصود"، مؤكدة أن "الأردن يحترم خيارات الشعب العراقي الشقيق ويدعمها من أجل عراق قوي مزدهر".

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي إنه "فوجئ" بوجود العلم العراقي السابق، قبيل إبرام عقدٍ مع نظيره الأردني خالد الحنيفات، مشددا على أنه رفض التوقيع واشترط إزالته ووضع علم البلاد الحالي لغرض التوقيع.

وحمل الخفاجي في بيان "السكرتير الثاني، مسؤول التشريفات في السفارة العراقية في الأردن، مسؤولية هذا الخطأ".





وليست هذه هي الواقعة الأولى الخاصة بالخطأ في العلم العراقي، ففي يناير 2019 قدمت مدريد اعتذارا لبغداد، بعد رفع العلم العراقي القديم بالخطأ على طائرة الملك فيليب ملك إسبانيا الذي قام بزيارة حينها إلى العراق.

وقالت السفارة الإسبانية في العراق، حينئذ، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، "نقدم اعتذارنا الشديد للخطأ الذي حصل من قبل طيارينا هذا الصباح، بتعليقها علما سابقا لجمهورية العراق أثناء الزيارة".

وأضافت: "سوف يتم تصحيح الخطأ عصر اليوم"، عند مغادرة العاهل الإسباني الذي استقبله الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام بالمنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية.

