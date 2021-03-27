محمد بن زايد ووزير خارجية الصين يبحثان شراكة البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع وانغ يي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة والخاصة التي تجمع دولة الإمارات والصين.

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع وانغ يي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة والخاصة التي تجمع دولة الإمارات والصين.

كما بحث الجانبان سبل تنمية العلاقات المشتركة وتوسيع آفاقها بما يعود بالخير على شعبيهما ويحقق مصالحهما المشتركة، إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الجانبان تطورات جائحة كورونا، وتعاون البلدين الفاعل خاصة في مجال اللقاحات والعلاجات التي تسهم في القضاء على الجائحة.

وأكدا أهمية تعزيز التعاون الدولي المشترك والتضامن الإنساني لمواجهة تداعيات كورونا خلال المرحلة الحالية وما بعد التعافي على جميع المستويات الإنسانية والاقتصادية وغيرها.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير خارجية الصين وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين والمساعي والجهود المبذولة بشأنها، بما يدعم الاستقرار والسلام ويحقق التنمية والازدهار لشعوب منطقة الشرق الأوسط و العالم.

ونقل وزير الخارجية الصيني تحيات شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الصين أطيب تحياته للرئيس الصيني وتمنياته له وشعبه الصديق مزيدا من الازدهار والتطور.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الحرص المتبادل على تعزيز علاقات الصداقة المتميزة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات، لما فيه خير شعبيهما ومصالحهما المتبادلة وبما يخدم السلام والتنمية في العالم.

حضر الاجتماع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي المبعوث الخاص لرئيس الإمارات إلى جمهورية الصين الشعبية.

