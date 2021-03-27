شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الطقس المتوقع غداً الأحد في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقع المركز الوطني الإماراتي للأرصاد، أن يكون الطقس غداً الأحد مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر محملة بالغبار ومثيرة للرمال خاصة غرباً.



ولفت المركز إلى أن "الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س".