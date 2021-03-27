شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية وحركة الحلو توقعان اتفاق مبادئ بجوبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعلنت لجنة الوساطة بجنوب السودان، السبت، إرجاء التوقيع على وثيقة اتفاق الحكومة السودانية والحركة الشعبية - شمال، إلى الأحد، فيما انتشلت فرق بحرية جثمان المدير التنفيذي لمحلية حلفا الذي توفي إثر تعرض لنش تابع للقوات البحرية في عرض بحيرة النوبة بوادي حلفا، السبت، إلى أمواج عاتية بسبب سوء الأحوال الجوية أدت إلى غرقه.وأكدت لجنة الوساطة، في بيان، أن اجتماع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وزعيم الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، توصل لتفاهمات كبيرة، فيما يخص مطلب علمانية الدولة الذي تطرحه الحركة الشعبية.وأشار البيان إلى أن الأطراف ستوقع الأحد، وثيقة الاتفاق الذي توصلت له بعد أن طلب «الحلو» إجراء مزيد من المشاورات مع قيادات الحركة الموجودة بجوبا.وقال توت قلواك، رئيس لجنة الوساطة، في تصريحات للصحفيين: «توصلت الحكومة السودانية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، لتفاهمات بشأن قضية علمانية الدولة».وأضاف قلواك، إلى أن الأطراف اتفقت أيضاً على توقيع الاتفاق على علمانية الدولة دون مسألة تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق؛ حيث لن يكون مطروحاً في هذا الاتفاق، مبيناً أن جلسات التفاوض ما زالت مستمرة بين الحلو البرهان.ووصل، البرهان إلى جوبا، السبت، برفقة وفد رفيع من أعضاء الحكومة الانتقالية للقاء رئيس الحركة الشعبية وحركة تحرير السودان، للتشاور حول الانضمام إلى اتفاق جوبا للسلام.وفور وصوله انخرط البرهان في اجتماعات مطولة مع عبد العزيز الحلو في نقاشات تهدف إلى تكملة عملية السلام السودانية.وأكد عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، أن اتفاق جوبا للسلام ليس اتفاق قبيلة أو جهة سياسية أو جغرافية محددة؛ بل اتفاق لكل السودان.وأوضح إدريس، خلال لقاء الإدارة الأهلية وقوى الحرية والتغيير بمدينة شندي، أمس، أن اتفاق جوبا أعطى الأقاليم التي تأثرت بالحرب اهتماماً لمعالجة ما ترتب عليها من آثار، وليس تمييزاً لها أو منحها أفضلية خاصة.وشدد على أن أمام السودانيين، فرصة تاريخية لمعالجة أخطاء الماضي بحسن إدارة التنوع على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

غرق قارب مسؤولين

على صعيد آخر، انتشلت فرق بحرية جثمان المدير التنفيذي لمحلية حلفا إسماعيل بلال الذي توفي إثر تعرض «اللنش» تابع للقوات البحرية في عرض بحيرة النوبة بوادي حلفا،السبت، إلى أمواج عاتية بسبب سوء الأحوال الجوية أدت إلى غرقه.

وأكد العميد تاج السر أحمد عثمان مدير جمارك حلفا وعضو لجنة الأمن وهو من الناجين، لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن نحو 4 من المفقودين، يجري البحث عنهم في معسكرات الصيادين والمنطقة المحيطة بموقع الحادث.

وأشار السر، إلى نجاة مدير الجمارك ومدير شرطة المحلية ومدير الأمن والمخابرات والمستشار القانوني لمحلية حلفا وأحد أفراد القوات البحرية بحامية حلفا الذين تم إنقاذهم عبر الصيادين وانتشالهم.

وأضاف أن «اللنش» الذي كان يقل أعضاء لجنة أمن المحلية وهم في طريقهم إلى أرقين ومن ثم اشكيت لاستقبال الوفد الاتحادي الوزاري برئاسة وزيرة الخارجية والنقل ومدير عام الجمارك، تعرض لعطل مفاجئ؛ حيث عاد ارتفاع الأمواج في وسط البحيرة، وأثناء العودة انقلب «اللنش».