شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يطالب كوبيش بضرورة تفكيك الميليشيات وخروج المرتزقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغ قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش بضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة، وخروج المرتزقة من البلاد، في حين شدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي، على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، داعين إلى عدم الاكتراث لمحاولة تأجيلها.

وبحث كوبيش خلال لقائه، السبت، مع المشير خليفة حفتر، في بنغازي سبل دعم قيادة الجيش للعملية السياسية حتى الوصول للانتخابات نهاية العام.وشدد كوبيش على ضرورة عمل حكومة الوحدة في كامل الأراضي الليبية ودعمها.

من جهة أخرى، شدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي، على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، داعين إلى عدم الاكتراث لمحاولة تأجيلها. وأكد الأعضاء، خلال اجتماع مع كوبيش، أن الانتخابات يجب منع إخضاعها لشروط المستفيدين من عدم الوصول إليها.

وكان كوبيش كشف أن هناك موقفا أوروبياً موحداً داعماً لهذا البلد في مسيرته نحو السلام والاستقرار والديمقراطية والسيادة. وقال إن الزيارة «التاريخية» لوزراء خارجية ألمانيا هيكو ماس، وفرنسا جان إيف لودريان، وإيطاليا لويجي دي مايو، لطرابلس، الخميس، تدل على توحد أوروبا خلف ليبيا في مسيرتها نحو الوحدة.

وشدد كوبيش على أهمية دعم المجتمع الدولي للشعب الليبي وللقيادة الجديدة، لمساندتها في القيام بواجباتها، بما في ذلك الترتيب لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

إشراك الجميع في ملف المصالحة

بدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التزام المجلس بالتواصل مع جميع مناطق ومدن ليبيا للدفع بملف المصالحة الوطنية، من خلال إشراك جميع الكيانات والمكونات، للوصول لاستحقاقات الانتخابات في موعدها المحدد، جاء ذلك خلال زيارته أمس الأول الجمعة إلى طبرق.

تركيا تواصل تدريب الميليشيات

إلى ذلك، تواصل تركيا مساعيها لنسف مسار التسوية بليبيا، متجاهلة التوافق الدولي الرامي لإخراج البلد الإفريقي من أزمته الحالية نحو آفاق الاستقرار.

ونشرت وزارة الدفاع التركية، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، السبت، صوراً لعمليات تدريب الميليشيات المسلحة بطرابلس، في مخالفة واضحة للاتفاقيات التي تحكم وقف إطلاق النار والعملية السياسية في ليبيا.

وكتبت الوزارة في تغريدة مرافقة للصور تقول: إن «التدريبات الموجهة تأتي في إطار اتفاقية التدريب والمساعدة والمشورة» الموقعة مع حكومة فايز السراج السابقة، موضحة أن ضباطها قدموا «تدريب التوجيه المدرسي الخدمي» للميليشيات المسلحة.

اتفاق جنيف

وتخالف تلك التدريبات العسكرية اتفاق جنيف الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، برعاية الأمم المتحدة، وبتصديق من مجلس الأمن، القاضي بوقف إطلاق النار وخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية براً وبحراً وجواً، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

أوروبا تمدد عملية «إيريني»

في الأثناء، قرر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تمديد فترة صلاحية عملية «إيريني» في البحر المتوسط حتى 31 مارس/ آذار 2023.

وذكر بيان صادر عن مجلس أوروبا، أن قرار التمديد جاء بعد التقييم الاستراتيجي للعملية الرامية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأضاف البيان أن اللوائح المتعلقة بإجراءات تدمير المواد المصادرة أثناء العملية، تم تعريفها بدقة أكبر. ( وكالات)