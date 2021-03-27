شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تتهم منشقين عن «فارك» بتفجيرٍ أوقع عشرات الجرحى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوجوتا - رويترز

اتهمت كولومبيا السبت منشقين عن جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية «فارك» بتفجير سيارة ملغومة في بلدة كورينتو بمقاطعة كاوكا، مما أسفر عن إصابة 43 شخصاً، من بينهم 11 مسؤولاً حكومياً، ووقوع أضرار مادية.

وأدانت الحكومة وبعثة تابعة للأمم المتحدة في كولومبيا الهجوم الذي وقع يوم الجمعة.

وقال وزير الدفاع دييجو مولانو في بيان مسجل بالفيديو السبت: «نعرب عن تضامننا مع كل المتضررين من هذا الهجوم الإرهابي العشوائي الذي وقع بتفجير سيارة ملغومة أمام مكتب رئيس البلدية في كورينتو»، وأضاف أن الهجوم «نفذته جماعة منشقة عن فارك».

من جهتها قالت بعثة التحقق التابعة للأمم المتحدة بكولومبيا في بيان، إنه لا بد من اتخاذ إجراءات ملموسة في المناطق المتضررة من العنف لحماية المجتمعات، وإعطاء ضمانات للأمن.

ويرفض المنشقون عن «فارك» اتفاق سلام أبرم عام 2016 أنهى دور الجماعة في الصراع المسلح في كولومبيا، والذي خلف 260 ألف قتيل وملايين النازحين.