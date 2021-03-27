شكرا لقرائتكم خبر عن تركيّات يتظاهرن ضد قرار أردوغان إلغاء اتفاقية لحماية المرأة من العنف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول: «رويترز»

خرجت آلاف النساء إلى شوارع إسطنبول، السبت، لمطالبة السلطات التركية بالعودة عن قرار الانسحاب من اتفاقية دولية تستهدف مكافحة العنف ضد النساء.

وصدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحلفاء الأوروبيين بإعلانه الأسبوع الماضي، انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول التي حملت اسم المدينة التي وقعت فيها عام 2011.

وكانت تركيا من بين الدول الموقّعة على الاتفاقية، وتقول النساء إن سلامتهن تتعرض للخطر جراء تلك الخطوة التي اتخذها أردوغان ضد الاتفاقية الأوروبية.

ووسط وجود أمني مكثف، تجمعت النساء المحتجّات في ميدان مطل على الساحل في إسطنبول، ولوّحن برايات أرجوانية اللون ورددن هتافات تقول، إن «جرائم قتل النساء سياسية»، وكُتب على إحدى اللافتات: «احموا النساء، لا مرتكبي العنف».

وقالت مديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا إيجي أونفير، إن «الانسحاب من اتفاقية إسطنبول كارثة على ملايين النساء والأطفال الذين يعيشون في هذا البلد»، وطالبت أنقرة بالعدول عن القرار.

وتُظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن 38 بالمئة من النساء في تركيا يتعرضن للعنف من شريكهن في حياتهن، مقارنة بنسبة 25 في المئة في عموم أوروبا.

وبحسب جماعة مراقبة، فإن معدلات جرائم قتل النساء في تركيا زادت ثلاثة أمثال تقريباً خلال السنوات العشر الماضية، على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية، وحتى الآن هذا العام، قُتلت 87 امرأة على أيدي رجال، أو لقين حتفهن في ظروف مريبة.

وأوضحت طالبة تدعى شيلين جيليك: «لن نكف عن الاحتجاج. سنبقى هنا حتى نستعيد حريتنا واتفاقيتنا. لن نكف عن نضالنا من أجل الاتفاقية».

من جهتهم أفاد مسؤولون أتراك الأسبوع الماضي، بأن «القوانين الداخلية، وليس الإصلاحات الخارجية، هي التي ستحمي حقوق المرأة».