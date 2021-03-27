شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الصومالي يحبط التمديد لفرماجو وبريطانيا تدعو لانتخابات توافقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد بيان بريطاني، السبت، أن المملكة المتحدة لن تدعم الإجراءات التي تؤدي إلى عملية انتخابية أحادية أو موازية في الصومال أو التمديد لأية مؤسسة دستورية، فيما أحبط نواب معارضون محاولات الرئيس محمد عبدالله فرماجو، تمديد ولايته المنتهية، في حين نجا ضابط في الشرطة من محاولة اغتيال، إثر تفجير لغم أرضي استهدف سيارته بمديرية كاران جنوب شرقي العاصمة الصومالية مقديشو، بينما تصدى الجيش الصومالي لهجوم شنته حركة «الشباب» الإرهابية على قاعدة عسكرية في محافظة جوبا السفلى جنوبي الصومال.

ودعا البيان البريطاني قادة الصومال إلى التوصل لاتفاق بشأن الانتخابات وإجراء انتخابات توافقية وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

من جهة أخرى، أحبط نواب معارضون،أمس، محاولات الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، تمديد ولايته المنتهية في فبراير/ شباط الماضي.

وفشلت محاولات عقد جلسة لمجلس الشعب «الغرفة السفلى» عقب اعتراض النواب المعارضين على ما وصفوه بأنه «أجندة خفية» لتمديد ولاية فرماجو.

وكانت رئاسة المجلس أعلنت الجمعة، أن الجلسة أمس كانت مقررة لمناقشة جائحة كورونا، لكن النواب المعارضين تحدثوا عن تسريبات عن نية رئيس البرلمان محمد مرسل شيخ عبد الرحمن طرح مسألة التمديد لفرماجو بشكل مفاجئ، وتمريره من دون صياغة قانونية.

وشكل 95 نائباً من أعضاء مجلسي«الشعب والشيوخ»، ما يسمى ب«كتلة الإنقاد الوطني البرلمانية» لعرقلة أي محاولة لتمديد ولاية فرماجو، وسط أزمة سياسية كبيرة في الصومال.

من جهة أخرى، نجا ضابط في الشرطة من محاولة اغتيال،أمس، إثر تفجير لغم أرضي استهدف سيارته خلال عبورها في شارع بمديرية كاران جنوب شرقي مقديشو،

واستهدف تفجير سيارة قائد شرطة حماية البيئة في بلدية مقديشو في منطقة كازان، وأسفر عن سقوط قتيل مدني يعمل سائق مركبة «توك توك» تصادف مروره في المكان، كما أصيب 3 جنود مرافقين للضابط في التفجير.

إلى ذلك، تصدى الجيش الصومالي لهجوم شنته حركة «الشباب» الإرهابية على قاعدة عسكرية في محافظة جوبا السفلى جنوبي الصومال.

وهاجم مسلحو الحركة قاعدة تتمركز فيها قوات محلية تابعة لولاية جوبالاند، تقع في ضواحي مدينة كسمايو.

واندلعت اشتباكات بين المليشيا الإرهابية والقوات الحكومية انتهت بصد الهجوم وإحباطه.

وزعمت الحركة الإرهابية أنها قتلت جنديين اثنين خلال الاشتباكات، وفق بيان نشرته مواقع محسوبة عليها.(وكالات)