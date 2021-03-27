شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الإسرائيلية تسفر عن مأزق كبير في «الكنيست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفضت الانتخابات الإسرائيلية إلى مأزق سياسي عميق، بعدما استقرت معالم «الكنيست» الجديد دون أن تفضي نتائج رابع اقتراع في عامين إلى ترجيح كفة أي كتلة سياسية بما يمكنها من تشكيل الحكومة، فيما رفض رؤساء أحزاب ما يسمى «معسكر التغيير» في إسرائيل دعوات توجه بها حزب الليكود لتشكيل الحكومة القادمة برئاسة بنيامين نتنياهو.

واشترط رئيس حزب «أمل جديد»، جدعون ساعر، المنشق عن الليكود تنحي نتنياهو عن المشهد السياسي لتشكيل حكومة من اليمين. وقال ساعر، في تغريدة على «تويتر» إن على نتنياهو العمل من أجل مصلحة إسرائيل، وأن يغادر من أجل تخطي الأزمة السياسية. وتتوقع أوساط سياسية صعوبات كبيرة لتشكيل حكومة جديدة، في ظل تشدد أغلب الأطراف في رفضها التعامل مع نتنياهو.

وخلال اليومين الماضيين، أجرى نفتالي بينيت، رئيس حزب «يمينا» مباحثات مع كبار المسؤولين في كل من أحزاب «الليكود» و«يش عتيد» و«شاس» و«الصهيونية الدينية» و«أزرق أبيض» و«يهدوت هتوراة» و«العمل» و«يسرائيل بيتنو» و«تكفا حداشا» و«ميرتس».

وأكد بينيت أنه يتعين «تخليص إسرائيل من حالة الفوضى لتعود الدولة وتؤدي مهامها بشكل سوي»، بينما تطرق رئيس حزب «أزرق أبيض»، بيني غانتس، هو الآخر إلى نتائج الانتخابات فقال إنه «سيعمل على تشكيل حكومة مستقيمة تعنى بالدولة وليس بمحاكمة شخص متهم بملفات جنائية»، في إشارة إلى نتنياهو. وأضاف غانتس، «أن هناك اتصالات ولقاءات مع كل من يلتزم بتغيير الأوضاع، وأنه ليس لديه مشكلة في التخلي عن مناصب»، مؤكداً أنه سيحافظ على الديمقراطية من داخل الحكومة إلى حين يتم استبدالها. وأعرب رئيس حزب «أزرق أبيض» كذلك عن أمله أن يكون عيد الفصح الوشيك، رمزاً إلى الخروج من العبودية السياسية التي استمرت أكثر مما ينبغي. كما دعا جدعون ساعر، رئيس حزب «تكفا حداشا» هو الآخر نتنياهو إلى اعتزال الحياة السياسية إذا كانت دولة إسرائيل أهم من استمرار تشبثه بكرسي الحكم.

في المقابل، قالت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، إن نتنياهو دعا جدعون ساعر، رئيس حزب «تكفا حدشاه»، إلى الانضمام إلى حكومة برئاسته على أن يستقيل. وأكد نتنياهو أنه سيستقيل بعد عام على تشكيل الحكومة، غير أن ساعر سخر من هذا العرض. وفي الأثناء، يسعى يائير لبيد، زعيم «يش عتيد»، إلى جمع عدد كافٍ من التوصيات، التي تسمح له بتولي رئاسة «اللجنة المنظمة» لعمل الكنيست؛ وذلك بهدف إزاحة الرئيس الحالي لها، واختيار رئيس جديد، ومن ثم تشريع قانون يمنع نتنياهو من الترشح لرئاسة الحكومة، وهو أمر أعلن ليبرمان الجمعة أنه يسعى إليه أيضاً. (وكالات)