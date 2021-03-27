شكرا لقرائتكم خبر عن كأس دبي العالمي إماراتية للمرة 13 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: أحمد عزت

سطر المهر «ميستك غايد» لجودلفين فوزاً كبيراً بكأس دبي العالمي، وأدخل اللقب ال13 لخزائن دولة الإمارات، وال9 في تاريخ جودلفين، ليبقي اللقب إماراتياً للمرة الثالثة توالياً، في مفارقة تاريخية، بعدما كان توج المهر الأسطوري «ثاندر سنو» باللقب في النسختين الماضيتين 2018 و2019.

وبإشراف المدرب مايكل ستيدهام وقيادة الفارس لويس سايز، قطع الجواد البطل البالغ من العمر 4 سنوات مسافة الشوط المقررة 2000 متر والبالغ مجموع جوائزه 12 مليون دولار، في زمن قدره 2:01:61 دقيقة، وبفارق 3.75 طول عن أقرب منافسيه.

وحلّ في المركز الثاني الجواد الياباني «شوا ويزارد» لشينوبو ناكانيشي، بإشراف المدرب ريوجي أوكوبو، وقيادة الفارس كيتا توساكي، وحل ثالثاً الجواد الإماراتي «ماغني كورس» لجودلفين بإشراف أندريه فابر وقيادة وليام بيوك.

فوز عظيم

وأكد المدرب مايكل ستيدهام مدرب «ميستيك جايد» بطل كأس دبي العالمي 2021 سعادته البالغة بالفوز، وقال: «لا شيء يضاهي طعم الانتصار الكبير، إنه فوز عظيم ويمثل إضافة كبيرة لتاريخي».

وقال المدرب «إن فوز «ميستيك جايد» لم يكن سهلاً عطفاً على أن السباق يضم نخبة من أقوى الخيول الأمريكية واليابانية والإماراتية وغيرها ممن أثبتوا تفوقهم وأكدوا تمتعهم بالقوة والسرعة الهائلة».

وأشاد بالتنظيم الرائع لكأس دبي العالمي في ميدان رغم ظروف الجائحة التي اجتاحت العالم، مؤكداً أنهم وجدوا كل التسهيلات المريحة لإنجاح السباق.

الأصعب والأغلى

وقال الفارس لويس سايز الذي قاد الجواد«ميستك غايد» للتتويج بكأس دبي العالمي 2021 البالغ مجموع جوائزه 12 مليون دولار، إنه حقق حلمه الذي لطالما حلم به منذ وطأت أقدامه أرض دبي.

وأكد سايز سعادته الكبيرة بالفوز بالبطولة الأصعب والأغلى في العالم، موضحاً أن «ميستك غايد» يملك قدرات كبيرة وحقق فوزاً مستحقاً وقدم أفضل أداء.

وأضاف: كانت وتيرة السباق سريعة للغاية، وشهدت منافسة كبيرة بين عدة خيول لكنني تمكنت من اللحاق بالقمة بفضل الانقضاض السريع الذي يملكه الجواد والذي أهّله للركض حتى تبوّأ المركز الأول.

راشد بن دلموك: ربع قرن من الإنجازات

أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن نسخة اليوبيل الفضي من كأس دبي العالمي تتوج ربع قرن ناصع من السباقات العالمية فى أبهى مظاهرها من بوابة دبي، ودولة الإمارات تحتفي بيوبيلها الذهبي، في تقاطع خاص بين الحدثين التاريخيين.

وتقدم الشيخ راشد بن دلموك بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رعايته الكريمة لفعاليات كأس دبى العالمى، ومتابعته وحرصه على أن تستمر هذه الفعالية العالمية بكامل التألق والإبهار في ظل التحديات القائمة.

وأضاف الشيخ راشد: «حقق هذا الحدث منذ إطلاقه قبل نحو 25 عاماً الكثير لرياضة السباقات فى الإمارات، وحوّل هذه البقعة إلى ملتقى لأفضل الخيول من شتى بقاع العالم تجتمع هنا في مهد الخيل سنوياً».

العضب: نجاح منقطع النظير

أكد اللواء الخبير محمد عيسى العضب، عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن كأس دبي العالمي في مسيرته منذ ميلاده وحتى بلوغه هذه المحطة، ظل واحداً من أعظم وأكبر سباقات الخيل حول العالم، وهو دليل على رؤية ثاقبة.

وأضاف العضب: «الكأس حققت نجاحاً منقطع النظير، وإدارة ميدان حرصت على تنظيم الحدث برعاية ومتابعة قيادة الدولة، لتؤكد استمرار الحياة والتغلب على أي تحديات».