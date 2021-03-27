شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً حمدان بن راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ودع كأس دبي العالمي المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حيث وقف حضور الحدث دقيقة صمت وارتدى «الفرسان» الشارات السوداء حزناً على رحيل عاشق الفروسية وأحد الذين ساهموا في نجاح السباق الأغلى في العالم منذ انطلاقته عام 1996.

وتوجه الفارس تاج أوشي بعد فوزه بلقب الشوط الثاني بالعزاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً في رحيل المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وقال «لقد كان راعياً وداعماً لرياضة الفروسية».