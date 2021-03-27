شكرا لقرائتكم خبر عن اعتمادات تصل لـ1.7 مليار بالعام الجديد لصالح استكمال المدارس بـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، لإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة 2021-2022 وخطة التنمية المستدامة المستهدف تنفيذها بالعام المالى الجديد، لمجلس النواب قبل نهاية شهر مارس الجارى، وبلغت قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة 1.3 تريليون جنيه، من بينها مبلغ 358 مليار جنيه كاستثمارات حكومية ستخصص لحوالى 12 ألف مشروع، منها مشروعات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى.

وترتكز الخطة على عدد من التوجهات العامة، فى مقدمتها الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر فى الريف، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها، استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وإعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادى المستدام، وعلى رأسها قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الزراعة، وذلك فى إطار الانتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر فى الريف، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها، وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا، من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات، بهدف معالجة الفجوات التنموية.

ونرصد أبرز الملامح لمبادرات وبرامج قطاع التعليم، حسب المعلن من وزارة التخطيط:

- إتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة بإجمالى 93 مدرسة بواقع 1156 فصلا.

- استكمال مشروعات المدارس بمبادرة حياة كريمة باعتمادات 1.7 مليار جنيه.

- يستهدف الوصول بقرى المبادرة لـتنفيذ 7230 فصلًا، و272 مدرسة جديد.

- تعزيز قدرات المؤسسات التعليمية لتقدم خدمة أفضل للطالب.

- شراء 600 ألف تابلت جديد واستكمال منصات التعلم عن بعد.

- ميكنة الاختبارات فى الجامعات، والتوسع فى إنشاء الجامعات الحكومية.