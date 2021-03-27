شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعلن الملاحقة القانونية لكل من ينتحل صفتها بغير حق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن ما يصدر عن بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى من انتحال لصفة التنسيقية والقيام بتدشين صفحات ومجموعات تحمل اسم التنسيقية ودعوة الناس للانضمام إليها هو عمل مرفوض تماما .

وشددت التنسيقية على عدم صلتها بأى من هذه المجموعات وعدم الاعتراف بغير الصفحات الرسمية لها، مؤكدة أنها ستتولى الملاحقة القانونية لكل من ينتحل صفتها بغير حق ويستخدمها فى تحقيق أهداف معينة.

وأهابت التنسيقية بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الدعوات، مؤكدة أن الصفحة الرسمية معروفة للجميع، وأن طريقة الانضمام تكون عبر الرابط المخصص لذلك.