شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن الصادرات المصرية لشرق أوروبا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الصادرات المصرية إلى دول شرق أوروبا بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ووفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فقد بلغ إجمالى الصادرات المصرية إلى دول شرق أوروبا نحو 404 ملايين و602 ألف دولار فى شهر ديسمبر الماضى، مقابل 358 مليونا و195 ألف دولار فى شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت 46 مليونا و407 آلاف دولار.

بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى دول شرق أوروبا نحو 404 ملايين و602 ألف دولار فى شهر ديسمبر الماضى. الصادرات المصرية لليونان كانت فى صدارة الترتيب، حيث بلغت نحو 93 مليونا و237 ألف دولار فى ديسمبر الماضى. تراجعت الواردات المصرية من اليونان لتصبح 44 مليونا و122 ألف دولار، مقابل 79 مليونا و574 ألف دولار خلال نفس الفترة . بلغت الصادرات المصرية إلى روسيا الاتحادية 40 مليونا و665 ألف دولار فى ديسمبر الماضى. تراجعت الواردات المصرية من روسيا إلى 304 ملايين و87 ألف دولار، مقابل 332 مليونا و875 ألف دولار خلال نفس الفترة . ارتفعت أيضا الصادرات المصرية إلى أوكرانيا لتصل إلى 9 ملايين و99 ألف دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل 5 ملايين و701 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019.

ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن الصادرات المصرية إلى شرق أوروبا: