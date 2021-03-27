شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل يتقدم بطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق فى حادث قطار سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك لاستكشاف ملابسات حادث القطارين بسوهاج، وقام بالتوقيع علي الطلب 20 نائبًا من التنسيقية.

ويأتي طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق من منطلق حرص التنسيقية علي محاسبة المقصرين، والوقوف على أسباب الحادث لضمان عدم تكراره مرة أخرى وتفادى مثل هذه الكوارث.

كما تتواصل جهود التنسيقية في متابعة التحقيقات والاطمئنان علي تقديم الرعاية الصحية للمصابين، وتؤكد التنسيقية من خلال نوابها علي أنه لا مساس بحياة المصريين.