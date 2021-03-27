في ليلة الدخلة.. إحباط زواج قاصر بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحبطت وحدة حماية الطفل العامة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، زواج فتاة قاصر لم تبلغ السن القانونية للزواج، وذلك في يوم زفافها، بناحية مدينة بيلا في كفر الشيخ.

التفاصيل بدأت عندما أخطرت، آلاء عبدالحميد خفاجي، منسق عام وحدة حماية الطفل العامة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بورود بلاغ من خط نجدة الطفل إلى وحدة حماية الطفل بديوان عام المحافظة، مضمونة رصد حالة زواج لفتاة قاصر تدعى "ن.ع"، وتقيم بمركز بيلا.

وجه محافظ كفر الشيخ، ألاء عبدالحميد، مدير وحدة حماية الطفل في كفر الشيخ، بتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إتمام الزواج، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأب وأسرة الفتاة.

وأكدت ألاء عبدالحميد،مدير وحدة حماية الطفل بكفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدد على رصد أي مخالفات أو تعديات أو تعرض الأطفال لأي أخطار أو تعديات، لحمايتهم، وتوفير كل الإمكانات المتاحة لسلامتهم.