ارتفاع إصابات كورونا في الولايات المتحدة إلى 30.2 مليون حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 2ر0% عن نفس الفترة من يوم أمس الجمعة، لتصل إلى 2ر30 مليون إصابة حتى مساء اليوم السبت.

وجاءت الزيادة في الحالات على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر0% خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 66ر3 مليون إصابة، بزيادة طفيفة عن عدد الحالات في الفترة نفسها من يوم أمس.

كما سجلت ولاية نيويورك زيادة بنسبة 7ر0% في عدد الإصابات مقارنة بأمس، ليصل الإجمالي فيها إلى 84ر1 مليون إصابة.

وشهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بتسجيل 225 وفاة.