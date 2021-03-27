صور.. مائدة مستديرة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية حول "المنصات الرقمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

نظم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة برئاسة السيناريست سيد فؤاد ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني في ثاني أيام فعاليات الدورة الحالية، مائدة مستديرة بعنوان "تأثير المنصات الرقمية على صناعة السينما التقليدية".

شارك في الحوار، الفنان الأمريكي جيمي جون لوي،والمخرج كونلي افولايان من نيجيريا، والمنتج مايكل باريش من المانيا، والتونسية ليندا بلخيرية، والمخرج أمير رمسيس والمنتج محمد حفظي والناقد خالد عاشور، وأدار الحوار الناقد أحمد شوقي.

أشار الناقد أحمد شوقي إلى أن هناك تغير ملحوظ في عادات المشاهدة فيما يتعلق بجمهور السينما، حيث أن هناك انخفاض كبير في أعداد المشاهدين الدائمين رغم زيادة أعداد الجمهور الموسمي، وفي خلال العام الماضي قفزت خطوات التغيير السينمائي للأمام بشكل ملحوظ بسبب جائحة كورونا، مع تعدد المحتوى الذي تعرضه المنصات الإلكترونية، حيث تزايد جمهور المنصات مع إغلاق كامل لدور السينما في العالم نتيجة لـ"كوفيد19".

وقال أمير رمسيس، إن هناك تغير كبير حدث بسبب المنصات الإلكترونية، واعترض بعض أصحاب قاعات العرض السينمائي على عرض الأفلام بهذه المنصات لأن مكان الفيلم الحقيقي هو قاعة العرض، فما كان أن أصبحت هذه المنصات طوق نجاة للمنتجين، مشيرا إلى أن المنصات أصبحت وسيطا لكي تعيش الأفلام وقتا أطول، وهناك ٤ عناصر يجب النظر إليها في الأزمة بين المنصات والسينما، وهي جهات الإنتاج، والموزعين، وصناع الأفلام، والمهرجانات السينمائية.

وقالت التونسية ليندا خيرية، إن صناع السينما لا يجب أن يضيعوا أي فرصة لإنتاج أو توزيع الأفلام، ويجب أن نستغل هذه المنصات للضغط على الحكومات والمسؤولين لإنتاج المزيد من الأفلام، واستغلال الإمكانيات وتطوعها مع هذه الوسيلة الحديثة.

وقال الممثل الامريكي جيمي جون لوي،ان الصراع في التوزيع قديم وليس له علاقة بجائحة كورونا، مؤكدا ان فكرة المنصات تفتح الفرص أمام شباب المخرجين، ولكن فيها خطورة إنها آتية إلينا من الغرب، وبالتالي سنظل دائما عبيد لها ، لذلك علينا ان نفكر في القارة الأفريقية أن نتطور وتكون لدينا تلك الوسائل لأن ذلك سيكون فارقا معنا في الصناعة.

وأكد المنتج محمد حفظي، أنه يتوقع أن تكون هناك ٥ شركات عالمية فقط هي المتحكمة في الإنتاج السينمائي، ونتيجة لهذا ستقل الأفلام المعروضة في السينما، ولكن ستظل للمهرجانات السينمائية أهميتها لأنها ملتقى لكل صناع السينما، مؤكدا أن فيروس كورونا وانتشاره كان سببا رئيسيا للتعجيل بتأثر دور السينما بظهور وسيطرة المنصات.

وقال المنتج مايكل باريش من ألمانيا، أن لديه فيلما كان من المفترض أن يعرض في ٩٥٪ من قاعات السينما لكنه لم يحدث بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هناك حسابات كثيرة تغيرت في الصناعة بسبب المنصات ولكن لابد من أن نتعايش مع الأمر حتى نتمكن من الاستمرار، وانا لست ضد التكنولوجيا، ولكن لابد ان نعرف كيف نتعامل مع الموقف.

وأشار عاشور إلى أن السينما التقليدية لها حميمة لا يمكن أن نجدها في المنصات، فدور العرض لها ميزة خاصة في المشاهدة لا تتوفر في أي تجارب مشاهدة أخرى.

وأوضح الناقد خالد عاشور، أن المنصات تشكل خطرا على الأسرة وعادات المشاهدة فكل فرد يشاهد ما يريده حسب هواه، وتساعد على التوحد لدى الفرد على العكس من السينما التقليدية التي تعد تجربة مشاهدة جماعية مميزة، فالمنصات الإلكترونية تكسر الكثير من التابوهات وتقدم مخرجين وممثلين صغار ولكنها تعطي مساحة من الحرية بالاضافة ان تكلفة الاشتراك فيها قليلة تساعد على الإقبال عليها، واول عامل لتهديد السينما التقليدية صناع السينما انفسهم لان تكلفة الافلام تكون عالية جدا.

وأشار السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، أنه يخشى على السينما من هذه المنصات، وأن السينما لها تكوين نفسي للشخص في المشاهدة وتعد طقس هام نفقده، واتمنى من اتحاد المنتجين والجهات المهتمة بصناعة السينما أن تكرس جهودها للحفاظ على السينما ان يسعون لوجود قوانين تحافظ على دور العرض والحضارة السينمائية.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الافريقية يقام في الفترة من 26 إلى 31 مارس الجاري، ويرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة وبدعم من وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي وهيئة تنشيط السياحة.