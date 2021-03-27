حبس متهمين بسرقة 35 هاتف محمول بالموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قررت نيابة الموسكي، حبس عاطل وسيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي وهواتف محمولة من داخل محل لبيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم.

تلقى قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، من صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة (35 هاتف محمول مختلفة الأنواع - مبلغ مالي - 2 جهاز DVR ) من داخل المحل ملكه.

ومن خلال التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (عامل سابق بالمحل "محل البلاغ" ، إحدى السيدات) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية بمنطقة سكنها بمدينة السلام بالقاهرة ، وضبط بحوزتها (3 هاتف محمول "من متحصلات واقعة السرقة") وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب .