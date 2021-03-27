عاهل المغرب يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط - (أ ش أ):

بعث عاهل المغرب الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك إثر حادث اصطدام قطارين بمحافظة سوهاج، مخلفا العديد من الضحايا.

وقال برقية الملك محمد السادس - في البرقية - “تلقيت ببالغ التأثر والأسى، نبأ الحادث المفجع لاصطدام قطارين بمحافظة سوهاج، مخلفا العديد من الضحايا".

وأعرب العاهل المغربي - للرئيس السيسي، ومن خلاله - للأسر المكلومة، وللشعب المصري عن أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله - تعالى - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، ويلهمه وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.