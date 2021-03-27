هولندا تُسجل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في هولندا تسجيل 8798 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة تشهدها البلاد منذ يناير.

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وتوقع المعهد الوطني للصحة استمرار الزيادة في حالات الإصابة الجديدة خلال أبريل حتى في ظل إجراءات العزل العام المفروضة حاليا في البلاد والتي تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة

والخاصة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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