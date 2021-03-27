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كولومبيا تُسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

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ياسر رشاد - القاهرة -  

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل ٧٣٩٥ حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-١٩) في كولومبيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و٣٦٧ ألفا و٣٣٧ حالة.

 

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وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - بأنه تم تسجيل ١٢٦ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى ٦٢ ألفا و٦٤٥ حالة.


وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين

تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في كولومبيا بلغ ١١٧ ألفا و١١٧ شخصا.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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