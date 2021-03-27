تركيا تُسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت تركيا، اليوم، أعلى حصيلة لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" منذ بداية العام 2021 مع رصد ارتفاع ملموس لعدد الوفيات اليومية.

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وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية يوم السبت،

تسجيل 30021 إصابة بفيروس كورونا الجديد خلال 24 ساعة فيما يعد أعلى عدد يومي للإصابات هذا العام.

وبلغ العدد التراكمي للإصابات ثلاثة ملايين و179115 وبلغ أحدث عدد يومي للوفيات 151

ليصل العدد التراكمي إلى 30923.

وكانت تركيا قد خففت إجراءات الحد من الجائحة هذا الشهر.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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