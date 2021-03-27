المغرب يُسجل 491 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 491 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 494358 حالة.

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وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع

التحاليل التي جرت، عقب إجراء 12594 فحصا، قد بلغ 5،436،000 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس من العام الماضي.



وأضاف البيان أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصل

العدد إلى 8798، كما تم تسجيل 487 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 482084.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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