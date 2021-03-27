بريطانيا تُسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت المملكة المتحدة، اليوم السبت 4715 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

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وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه تم تسجيل 58 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال آخر 24 ساعة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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