باكستان: قد نُواجه وضعًا أسوأ من موجة كورونا الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير التخطيط والتنمية الباكستاني أسد عمر إن بلاده قد تواجه وضعا أسوأ من الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا إذا لم تتم السيطرة على الزيادة الحالية في عدد الإصابات.

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وأضاف: "إذا استمرت الزيادة بهذا المعدل، ففي الأيام القليلة القادمة أو الأسبوع المقبل سنتجاوز المستوى

والذروة التي شهدناها خلال الموجة الأولى في يونيو".

وأكد أن تجاهل الإجراءات الاحترازية أصبح سببا كبيرا للزيادة السريعة المفاجئة في تفشي المرض.

وأنذر باتخاذ إجراءات صارمة إذا لم يتبع المواطنون الإرشادات لمواجهة تفشي الفيروس.

يُذكر أن باكستان سجلت 4668 إصابة و67 وفاة جديدة بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إذ يشهد إقليم البنجاب الواقع شرقا وشمال باكستان موجة ثالثة من جائحة الفيروس.

وبهذه الحصيلة سجلت باكستان إجمالا 649824 إصابة مؤكدة بالفيروس و14158 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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