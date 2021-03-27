استمرار الاحتجاجات في تركيا طلبا لحماية النساء

تظاهر مئات الأشخاص السبت في تركيا في عطلة نهاية الأسبوع الثانية على التوالي احتجاجا على قرار الرئيس رجب إردوغان الانسحاب من أول معاهدة ملزمة لمكافحة العنف ضد المرأة.

وكان آلاف الشخاص تظاهروا السبت الماضي في تركيا لمطالبة الرئيس بالعودة عن قراره. وفي مرسوم صدر ليل الجمعة السبت الماضي أعلن إردوغان سحب بلاده من اتفاقية إسطنبول (اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما) وهي الأولى في العالم التي تحدد معايير ملزمة قانونا للوقاية من العنف ضد النساء.

وأثار هذا القرار الذي أتى فيما جرائم قتل النساء في تركيا تشهد ارتفاعا متواصلا منذ عقد، غضب منظمات الدفاع عن حقوق النساء وانتقادات من الاتحاد الأوروبي وواشنطن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.