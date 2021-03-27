مقتل 12 حوثياً في جبهة «مقبنة» بتعز

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أعلن الجيش اليمني عن مقتل 12 عنصراً بصفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً في محافظة تعز.

وقال بيان للجيش اليمني، إن ما لا يقل عن 12 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران قتلوا في معارك مع قواته في جبهة «مقبنة» غربي محافظة تعز.

وتعرضت ميليشيات الحوثي مؤخراً لضربات قاصمة كبدتها آلاف القتلى والجرحى في معارك مع الجيش اليمني ورجال القبائل بدعم من التحالف، على امتداد مسرح العمليات القتالية في مأرب والجوف وتعز وحجة والضالع والحديدة.

إلى ذلك، نعى الجيش اليمني قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، والذي قتل وهو يقود معركة مأرب في مواجهة ميليشيات الحوثي.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان بالجيش اليمني، إن اللواء الركن أمين عبدالله حامد الوائلي قتل وهو يؤدي واجبه الوطني في قيادة معارك استكمال تحرير الوطن ودحر ميليشيات الحوثي في جبهات القتال بين محافظتي الجوف ومأرب. ووصف البيان الوائلي بـ«القائد الأمين» وعده واحداً من أصدق وأشجع القادة والضباط الذين جسدوا أسمى معاني الولاء والوفاء لليمن وللشرف العسكري وكانت له بصمات فريدة في بناء وتطوير المؤسسة العسكرية خلال حياته الحافلة بالعطاء والتضحية والمواقف الشجاعة.

وأشاد البيان، بالصولات والجولات التي خاضها الوائلي في صعدة وعمران ومأرب والجوف وفي كل المواقع والجبهات، باعتباره أحد أوائل الضباط الذين التحقوا بالشرعية عقب اجتياح الميليشيات الحوثية للعاصمة صنعاء 2014.

والوائلي هو أحد كبار قادة الجيش اليمني، حيث سبق وأن أصيب أكثر من مرة، ونجا من هجوم صاروخي حوثي على مقر عملياته في الجوف 2017. ولعب الوائلي دوراً محورياً في تأسيس المنطقة العسكرية السادسة وتشكيل وحداتها وقيادتها 2015، وظل قائداً لها حتى 2018، قبل أن يتم تعيينه مجدداً لقيادتها أواخر 2020، عقب تخاذل «إخواني» في جبهات نهم والجوف.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد أشاد بمناقب الوائلي، معرباً عن فخره واعتزازه بدمائه الزكية التي سطرت أعظم الملاحم دفاعاً عن اليمن وأمنه واستقراره وتخليصه من شرور الميليشيات الانقلابية من عصابات إيران.

الميليشيات تحرق شاحنتي وقود بـ«الحديدة»

أحرقت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران شاحنتين محملتين بالمشتقات النفطية في منطقة «دار السبيع» جنوب غربي «حيس» بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

ونقل إعلام القوات المشتركة في الساحل الغربي عن شهود عيان قولهم، إن عناصر الميليشيات أطلقوا النار على الشاحنتين بسبب رفض سائقيها دفع مبالغ مالية كجباية في إحدى النقاط الواقعة بمنطقة «دار السبيع» بعد احتجاز الشاحنتين لساعات، مما أدى إلى احتراقهما بما تحملان من المشتقات.

وتواصل ميليشيات الحوثي ممارسة انتهاكاتها وأعمالها التعسفية بحق المسافرين وسائقي الشاحنات مستخدمةً أساليب التنكيل والترهيب والابتزاز بقوة السلاح. وتفرض الميليشيات دفع مبالغ مالية كجبايات على سائقي شاحنات المشتقات النفطية والشاحنات التي تنقل البضائع التجارية، لتستخدمها في ما يسمى بـ«المجهود الحربي»، الأمر الذي ضاعف خسائر التجار وزاد من معاناة الأهالي في مناطق سيطرة الميليشيات.